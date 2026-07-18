Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസംസ്‌കൃതി ഖത്തർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 July 2026 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 12:49 PM IST

    സംസ്‌കൃതി ഖത്തർ സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പ് ശ്രദ്ധേയമായി; 120-ലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    സംസ്‌കൃതി ഖത്തർ സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പ് ശ്രദ്ധേയമായി; 120-ലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു
    cancel
    camera_alt

    സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്ല​ഡ്‌ ഡോ​ണേഴ്സ് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ബാ​വ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്ല​ഡ്‌ ഡോ​ണോ​ർ​സ് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ്ല​ഡ്‌ ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ 120ല​ധി​കം പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ബാ​വ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്കൃ​തി ബി​ൻ ഒ​മ്രാ​ൻ യൂ​ണി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജി​തി​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സ്കൃ​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സാ​ബി​ത്ത് സ​ഹീ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സ്കൃ​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ളം, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​പ്പു കാ​വ​ണി​ശ്ശേ​രി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​നീ​തി സു​നി​ൽ, നോ​ർ​ത്ത് മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കിം, സം​സ്കൃ​തി മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സം​സ്കൃ​തി ബി​ൻ ഒ​മ്രാ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ. രാ​ജു സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇം​ത്യാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​നൊ​പ്പം കു​ട്ടീ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - The blood donation camp organized by Samskruthi Qatar was a success; over 120 people participated
    Similar News
    Next Story
    X