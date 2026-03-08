Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 March 2026 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 1:19 PM IST

    പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ത്ത​മ​മാ​യ ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ത്ത​മ​മാ​യ ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ
    യു​ദ്ധ​ക്കൊ​തി മൂ​ത്ത സാ​​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ശ​ക്തി​ക​ൾ അ​ധി​കാ​ര വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം മോ​ഹി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​രെ കൊ​ലചെ​യ്യു​ന്ന ക്രൂ​ര​ത തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു കാ​രു​ണ്യ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോം​ബി​ട്ട് കൊ​ല​വി​ളി ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച വേ​ദ​ന​ാജ​ന​ക​മാ​ണ്. അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൈ​ന്യ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​ബി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ‘‘നി​ങ്ങ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും വൃ​ദ്ധ​രെ​യും വ​ധി​ക്ക​രു​ത്. പ​ഴം​കാ​യ്ക്കു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്ക​രു​ത്. മ​ഠ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ജ​ന​മി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​രു​ത്’’. ഇ​തേ യു​ദ്ധ​രീ​തി​യാ​ണ് ഖ​ലീ​ഫ​മാ​രും പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന​ത്.

    ഖലീഫ ഉ​മ​ർ സൈ​ന്യ​ത്തെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു: ‘‘നി​ങ്ങ​ളോ​ട് സ​മ​ര​ത്തി​ന് മു​തി​രാ​ത്ത ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​നെ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം’’ -കൃ​ഷി​യെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം.

    രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാരെ​പോ​ലും ബോം​ബി​ട്ട് കൊ​ല്ലു​ന്ന യു​ദ്ധ​മു​റ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ഹി​ക​ൾ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ മാ​ന​വീ​യ​വ​ശം കാ​ണാ​തെ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളും ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ളു​മാ​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​​ട്ര സ​ഭ​യും എ​ന്തു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ലെ​ന്ന വ​ൻ​ശ​ക്തി​യു​ടെ ധാ​ർ​ഷ്ട്യം ലോ​ക​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ക​ന​ത്ത ഭീ​ഷ​ണി​യ​ത്രെ.

    അ​തി​രു​വി​ട്ട അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്താ​നാ​യി പു​ണ്യ​മാ​സ​മാ​യ റ​മ​ദാ​ൻത​ന്നെ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്, അ​ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​നോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ത​ന്നെ​യാ​യി ക​രു​ത​ണം. ഈ​യൊ​രു ഭീ​ഷ​ണി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​കാ​വ​സ്ഥ​യെ താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ​പ്പോ​ലും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് തീ​ർ​ച്ച.

    ഈ ​കെ​ടു​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​നും ലോ​ക​മൊ​ട്ടു​ക്ക് സ​മാ​ധാ​നം പു​ന​ഃസ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നു​മാ​യി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ാനി​ർ​ഭ​ര​മാ​വേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണ് വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ന്റെ രാ​വു​ക​ൾ. നോ​മ്പ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച് ആ​ത്മ​വി​ശു​ദ്ധി നേ​ടി പ​വി​ത്ര​രാ​വു​ക​ളി​ൽ ധ്യാ​ന​നി​ര​ത​രാ​യി നാ​ഥ​നോ​ട് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്ക​ലാ​ണ് ന​മു​ക്ക് ക​ര​ണീ​യം.

    അ​ല്ലാ​ഹു പ​റ​യു​ന്നു: ‘‘എ​ന്റെ ദാ​സ​ന്മാർ എ​ന്നെ​പ്പ​റ്റി നി​ന്നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ പ​റ​യു​ക -ഞാ​ൻ അ​ടു​ത്തുത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. എ​ന്നോ​ട് പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചാ​ൽ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് ഞാ​ൻ ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കും (അൽബ​ഖ​റ:18). പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ല്ലാ​ഹു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു: ‘‘പ​റ​യു​ക, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്റെ നാ​ഥ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​ത​ന്നെ​യി​ല്ല’’ (അൽഫു​ർ​ഖാ​ൻ 77)

    പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ത്ത​മ​മാ​യ ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. പാ​പ​മു​ക്തി​ക്കും ലോ​ക​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും ഇ​ഹ​പ​ര നേ​ട്ട​ത്തി​നും പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പാ​ഴാ​ക്ക​രു​ത്. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്റെ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ നി​രാ​ശ​രാ​വ​രു​ത് എ​ന്നാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം. ന​ബി പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു:

    -ഒ​രു വി​ശ്വാ​സി തെ​റ്റാ​യ കാ​ര്യ​ത്തി​നോ ബ​ന്ധ​വിച്ഛേദ​ന​ത്തി​നോ അ​ല്ലാ​തെ ഒ​രാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി പ്രാർഥിച്ചാൽ ​ ഒ​ന്നു​കി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ത് ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​രാ​നി​രു​ന്ന ഒ​രു വി​പ​ത്ത് ഈ ​പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യാ​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​കും. അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ര​ലോ​ക​​ത്തേ​ക്ക് ന​ന്മ​യാ​യി ആ ​പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടും. ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പീ​ഡ​ന​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ന​മ്മു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ട്ടെ.

