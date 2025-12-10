Begin typing your search above and press return to search.
    ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ കപ്പിന് ഇന്ന് പന്തുരുളും

    ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക പി.​എ​സ്.​ജി​യും ചാ​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളും
    ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ വ​ൻ​ക​ര​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​ന്ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങും. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ർ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ശ്ര​മ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​കും പ്ര​മു​ഖ ക്ല​ബു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പി​ന് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കു​ക. ക്ല​ബ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 10, 13, 17 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​ട​ക്കും.

    ലോ​കോ​ത്ത​ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഫു​ട്ബാ​ളി​നെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് ഇ​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഒ.​സി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, പ്ര​മോ​ഷ​ൻ, ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ കു​വാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രേ​സ​മ​യം നി​ര​വ​ധി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന -സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വും അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​യി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ​ഫി​ഫ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ലീ​ഡ് റോ​ബ​ർ​ട്ടോ ഗ്രാ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ലോ​കോ​ത്ത​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​നം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ​ഡി​സം​ബ​ർ 17ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ന് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് 20 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മു​ത​ലാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ www.roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. കൂ​ടാ​തെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ accessibility-fic@sc.qa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ക്ക​ണം. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​രാ​ധ​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ആ​ക്‌​സ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി 'Road to Qatar' ആ​പ്പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 6 ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വ​രെ വാ​ങ്ങാം.

    ക്ല​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രു​ടെ പോ​ര്

    ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 17നാ​ണ് യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ പി.​എ​സ്.​ജി മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന 2025ലെ ​ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​തി​ന് മു​മ്പാ​യി മ​റ്റ് വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​പ്പ്, ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളാ​കും ഫൈ​ന​ലി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ പി.​എ​സ്.​ജി​യെ നേ​രി​ടു​ക.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫോ​ർ​മാ​റ്റ് ഇ​ങ്ങ​നെ

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​പ്പ് ഡെ​ർ​ബി മു​ത​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. മെ​ക്‌​സി​കോ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക്രൂ​സ് അ​സു​ലും സൗ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഫ്ല​മെ​ങ്ങോ​യും ത​മ്മി​ൽ ഇ​ന്ന് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഡി​സം​ബ​ർ 13ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ, ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് നോ​ക്കൗ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി​ര​മി​ഡ് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന ടീം 17​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ പി.​എ​സ്.​ജി​യെ നേ​രി​ടു​ക.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ നി​റ​ഞ്ഞ ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ പ​ചൂ​ക്ക​യെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്.

