Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 1:10 PM IST

    സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഔ​ഖാ​ഫ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് 18.82 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ന്റെ സ​ഹാ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഔ​ഖാ​ഫ് സ​കാ​ത് കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്
    സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഔ​ഖാ​ഫ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് 18.82 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ന്റെ സ​ഹാ​യം
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫി​ന്റെ സ​കാ​ത് കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് 18,829,696 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം.

    812 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ശ​രീ​അ​ത്ത് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ​സ​കാ​ത് ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഔ​ഖാ​ഫി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ക​ല​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സ​കാ​ത് അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി മ​ർ​വ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​നാ​ലി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​ഴി അ​ർ​ഹ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും ആ​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​ത്. വീ​ട്ടു​ചെ​ല​വ്, അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി 1,07,66,050 റി​യാ​ൽ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. ചി​കി​ത്സ​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ, ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്, ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മാ​യി 80,63,646 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ല​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റാ​യ www.zakat.gov.qa വ​ഴി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    സ​കാ​ത് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ൺ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, വി​വി​ധ ക​ല​ക്ഷ​ൻ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ, എ​ക്സ്പ്ര​സ് ക​ല​ക്ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ് (55199990, 55199996) എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​കാ​തു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar NewsriyalsAuqaf
    News Summary - The Auqaf distributed 18.82 crore riyals in September
    Similar News
    Next Story
    X