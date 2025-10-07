Begin typing your search above and press return to search.
    7 Oct 2025 11:48 AM IST
    7 Oct 2025 11:48 AM IST

    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി 'ഗാ​ന്ധി സ്വ​രാ​ജ്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഗാ​ന്ധി സ്വ​രാ​ജ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ഗാ​ന്ധി സ്വ​രാ​ജ്' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'ഗാ​ന്ധി​യോ​ർ​മ​ക​ളാ​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രാം' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ ഗാ​ന്ധി ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​റും ഗ​വേ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​ന​യീം മു​ള്ളു​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​രീ​ഫ് മൂ​ടാ​ടി വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം നം​ഷാ​ദ് പ​ന​മ്പാ​ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ലീം കു​റു​ക​ത്താ​ണി, ആ​സി​ഫ് അ​ലി കൊ​ച്ച​ന്നൂ​ർ, ഉ​ബാ​ദ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് മേ​മു​ണ്ട തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​നൈ​സ് അ​മാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ഫീ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​നാ​ൻ മാ​യ​നാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - The art gallery cultural platform 'Gandhi Swaraj' was organized
    X