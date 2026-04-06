Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപ്രഥമ റൗ​ദ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 April 2026 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 12:21 PM IST

    പ്രഥമ റൗ​ദ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​മീ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    റൗ​ദ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേതാക്കൾ ഖത്തർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നിയോടൊപ്പം

    ദോ​ഹ: സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​നു​ള്ള പ്ര​ഥ​മ 'റൗ​ദ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ' (റൗ​ദ അ​വാ​ർ​ഡ് ഫോ​ർ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് ഇ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ വ​ർ​ക്ക്) അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന -കു​ടും​ബ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബു​ഥൈ​ന ബി​ൻ​ത് അ​ലി അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ നു​ഐ​മി ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. റാ​ഫി​ൾ​സ് ദോ​ഹ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രൗ​ഢ ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ​ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഹ​സ്സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഗാ​നിം, വി​വി​ധ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ശൈ​ഖു​മാ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വ് പ്രകടിപ്പിച്ച 11 പേ​രെ അ​മീ​ർ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ മി​ക​വി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ വി​വി​ധ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - The ameer presented the first Raudha Awards
    X