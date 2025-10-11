Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Oct 2025 11:08 AM IST
    date_range 11 Oct 2025 11:08 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ർ

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ജി.​സി.​സി സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്തു
    ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ർ
    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ദു​ര​ന്ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റെ​ന്ന് ജി.​സി.​സി. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​രു​ന്നും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ മു​ൻ​കൈ​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ക​രാ​റി​നെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും ​ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ബു​ദൈ​വി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ത​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഇ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

