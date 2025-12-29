തണൽ വില്ല്യാപ്പള്ളി മെഗാ വാംഅപ് ശ്രദ്ധേയമായിtext_fields
ദോഹ: തണൽ വില്ല്യാപ്പള്ളി വാം അപ് ഖത്തർ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വാംഅപ് മെഗാ ഇവന്റ് വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. പ്രതിവാര വ്യായാമ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മെഗാ വാംഅപ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഡോ. ഉസ്മാൻ കക്കാട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഇല്യാസ് മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഫൈസൽ അരോമ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സ്ഥിരമായി വ്യായാമ പരിശീലനം നൽകിവരുന്ന ചൂരക്കൊടി കളരി ടീമിനെ ചടങ്ങിൽ മെമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. പരിശീലനങ്ങൾക്കായി ഫ്ലയറുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നൽകുന്ന ഷംസീർ കെ.കെ. ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. പരിപാടിയിൽ നാസർ നീലിമ, സത്താർ തുണ്ടിയിൽ, ഡോ. ഷഫീഖ്, ഡോ. നവാസ്, പി.വി.എ. നാസർ, മുഹമ്മദ് (ചൂരക്കൊടി കളരി) എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വാംഅപ് പരിപാടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും കോഓഡിനേറ്റർ നജീബ് അടിക്കൂൽ വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ഷംസീർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
