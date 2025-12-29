Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:25 AM IST

    ത​ണ​ൽ വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മെ​ഗാ വാം​അ​പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ത​ണ​ൽ വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മെ​ഗാ വാം​അ​പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ദോ​ഹ: ത​ണ​ൽ വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി വാം ​അ​പ് ഖ​ത്ത​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാം​അ​പ് മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​തി​വാ​ര വ്യാ​യാ​മ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മെ​ഗാ വാം​അ​പ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഡോ. ​ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ക്കാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ല്യാ​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫൈ​സ​ൽ അ​രോ​മ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ്ഥി​ര​മാ​യി വ്യാ​യാ​മ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന ചൂ​ര​ക്കൊ​ടി ക​ള​രി ടീ​മി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഫ്ല​യ​റു​ക​ൾ ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന ഷം​സീ​ർ കെ.​കെ. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ, സ​ത്താ​ർ തു​ണ്ടി​യി​ൽ, ഡോ. ​ഷ​ഫീ​ഖ്, ഡോ. ​ന​വാ​സ്, പി.​വി.​എ. നാ​സ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ചൂ​ര​ക്കൊ​ടി ക​ള​രി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വാം​അ​പ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ന​ജീ​ബ് അ​ടി​ക്കൂ​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഷം​സീ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

