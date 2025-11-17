Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Nov 2025 9:42 AM IST
    date_range 17 Nov 2025 9:42 AM IST

    തളിക്കുളം ഇടശ്ശേരി മഹല്ല് ഖത്തർ കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികൾ

    തളിക്കുളം ഇടശ്ശേരി മഹല്ല് ഖത്തർ കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികൾ
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ട​ശ്ശേ​രി മ​ഹ​ല്ല് റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി (ക്യു.​ഇ.​എം.​ആ​ർ.​സി)

    ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ട​ശ്ശേ​രി മ​ഹ​ല്ല് റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി (ക്യു.​ഇ.​എം.​ആ​ർ.​സി) ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം ദോ​ഹ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലു​ള്ള ആ​രോ​മ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഇ​ട​ശ്ശേ​രി മ​ഹ​ല്ലി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​ശ്ശേ​രി മ​ഹ​ല്ലി​ന്റെ​യും നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ക്യു.​ഇ.​എം.​ആ​ർ.​സി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​ഗ​ർ ഇ​ട​ശ്ശേ​രി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ.​എ. അ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ൽ ഹാ​ദി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ന​വാ​സ്‌ അ​ബ്ദു​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ലിം​ഷാ​ദ് പ​ടു​വി​ങ്ങ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു തു​ട​ർ​ന്ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സാ​ഗ​ർ സൈ​ദാ​ലി (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), എ.​എ അ​ബ്ദു​ല്ല (പ്ര​സി), ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (സെ​ക്ര), വി.​എ​സ് ഷ​ഫീ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹാ​ദി, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ അ​ബ്ദു​ല്ല (വൈ​സ് പ്ര​സി), എ​ൻ.​എ അ​മീ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര), ലിം​ഷാ​ദ് പ​ടു​വി​ങ്ങ​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ര്‍). എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യി അ​ൻ​സാ​ർ ഇ​ട​ശ്ശേ​രി, റോ​ഫി​ൽ ഫി​റോ​സ്, ഷ​മീ​ർ ഹ​നീ​ഫ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Office BearersQatarthalikkulamEdassery
    News Summary - Thalikkulam Edassery Mahal Qatar Association Office Bearers
