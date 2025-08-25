Begin typing your search above and press return to search.
    വേ​ൾ​ഡ് റോ​ബോ​ട്ട് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ദോ​ഹ: ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്ന 10ാത് ​വേ​ൾ​ഡ് റോ​ബോ​ട്ട് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ (ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​സി -2025) പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​വാ​യി ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​വും മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യ താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്ന കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​യാ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ബെ​യ്ജി​ങ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്, വ്യ​വ​സാ​യ വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ചൈ​ന അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് റോ​ബോ​ട്ട് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് (ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​സി) റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യാ​ണ്. റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. 27 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 2000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ​ഗ്ധ​രും സം​രം​ഭ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ, ‘റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച​താ​ക്കു​ക, എം​ബ​ഡി​ഡ് ഏ​ജ​ന്റു​ക​ളെ മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കു​ക’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​രൂ​പ​മു​ള്ള റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളെ​യും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ റോ​ബോ​ട്ട് വേ​ൾ​ഡ് 2.0 എ​ന്ന പു​തി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ‘ഗ​ൾ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക്: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ എ.​ഐ​യും റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സി​ന്റെ ഭാ​വി​യും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ദ​സ്സി​നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് വ​ലി​യൊ​രു ബ​ഹു​മ​തി​യാ​ണെ​ന്ന് താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​നും അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ബി​സി​ന​സ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ്, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ, ബാ​ങ്കി​ങ്, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ്, വ്യാ​പാ​രം, സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് അ​ഡ്വൈ​സി​ങ് എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഖ​ത്ത​റി​ലെ രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ മ​സ്ക​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​റും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അ​ഡ്വൈ​സ​റും, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ വാ​ത്‌​നാ​ൻ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്ങി​ന്റെ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. യു.​എ​സി​ലെ അ​ർ​ക്ക​ൻ​സാ​സ് സ്റ്റേ​റ്റി​ന്റെ ഗു​ഡ്‌​വി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ എ​ന്ന പ​ദ​വി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു.

    ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ഹാ​ർ​വാ​ർ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് സ്കൂ​ൾ ക്ല​ബി​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഐ.​ബി.​പി.​സി) പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ണ്.

