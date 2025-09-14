Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right...
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 8:01 AM IST

    സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​ല​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​ല​ക്ക്
    cancel

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മു​ത​ൽ ലു​സൈ​ൽ വാ​ട്ട​ർ ഫ്ര​ണ്ട് വ​രെ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​റ​ബ് -ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​പ്പ​ൽ, ബോ​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ളോ​ട് ജ​ല​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടൂ​റി​സം, മീ​ൻ​പി​ടി​ത്തം, ജെ​റ്റ് സ്കൂ​ട്ട​ർ, ജെ​റ്റ് ബോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ക്കെ​ല്ലാം നി​രോ​ധ​ന​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:seaBantravaltemporary
    News Summary - Temporary ban on sea traval
    Similar News
    Next Story
    X