Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:57 AM IST

    ടീ​ൻ​സ്പേ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ടീ​ൻ​സ്പേ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടീ​ൻ​സ്പേ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടീ​ൻ​സ്പേ​സ് കൗ​മാ​ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ വി.​ഐ.​പി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നൂ​റി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബി​ൻ സൈ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​മു​ക്താ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ക്താ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ ഫ​റൂ​ക് ട്രെ​യി​നി​ങ് കോ​ള​ജ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​ജൗ​ഹ​ർ മു​ന​വ്വി​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി സ​മ്മേ​ള​നം മാ​റി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ​ർ​വു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി വ​ള​രാ​ൻ പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി. കൗ​മാ​ര പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡോ. ​ജൗ​ഹ​ർ മു​ന​വ്വി​ർ ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് കൗ​സ​രി, കെ.​ടി. ഫൈ​സ​ൽ സ​ല​ഫി, മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ മി​ശ്കാ​ത്തി, ജൈ​സ​ൽ എ.​കെ, അ​സ്‌​ലം കാ​ളി​കാ​വ്, ഹ​സീ​ബ്, മു​ബീ​ൻ പ​ട്ടാ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

