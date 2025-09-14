Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    14 Sept 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 7:58 AM IST

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക

    ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ര​സ​ക​ര​മാ​യ ക​ളി​ക​ൾ, കേ​ക്ക് മു​റി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ൾ ലീ​ഡ​ർ​മാ​ർ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    പ​രി​പാ​ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത പ​ങ്കി​നെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ടൈ​റ്റി​ലു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ല​ഞ്ചും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ലെ സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​ർ​ഷ​ദ് അ​യൂ​ബ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    TAGS:Teachers' Day CelebrationTeachers' DayShantiniketan Indian School
    News Summary - Teachers' Day celebration at Shantiniketan Indian School
