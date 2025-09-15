Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഎം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 12:00 PM IST

    എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ അധ്യാപക ദിനാഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
    cancel

    ദോ​ഹ: ​വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ലെ കെ.​ജി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ​എം.​ഇ.​എ​സ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​ഷി​ഫ് ജ​ലീ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​കെ.​പി. ന​ജീ​ബ്, എം.​ഇ.​എ​സ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, സ്കൂ​ൾ ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യു​വ​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വ് അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന ദീ​പ​ശി​ഖ വാ​ഹ​ക​രാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​ന്ന്, എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖ​ദ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    2024-25 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം ഹാ​ജ​ർ നേ​ടി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഗാ​നം, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, സ്കി​റ്റു​ക​ൾ, ഗെ​യ്മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഗെ​യി​മു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ട്രോ​ഫി​ക​ളും ന​ൽ​കി.

    ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും ബ​ഹു​മാ​ന​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ അ​വ​ത​ര​ണം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ മാ​ഗ്ഡ​ലീ​ൻ സി​ൽ​വി​യ സ​ദ​സ്സി​നെ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡേ​വി​ഡ്സ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കെ.​ജി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മെ​ന്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി. ക്ല​ബ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ് ഹെ​ഡ് ആ​നെ​റ്റ് ഹ​ന്ന സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatarNewsTeachers day celebrationMES Indian School
    News Summary - Teachers' Day celebration at MES Indian School
    Similar News
    Next Story
    X