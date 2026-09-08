എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ അധ്യാപക ദിനാഘോഷംtext_fields
ദോഹ: എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിച്ചു. സ്കൂളിലെ കെ.ജി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ഹമീദ ഖാദർ, സീനിയർ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശിഹാബുദ്ദീൻ പുലാത്ത്, പ്രധാനാധ്യാപിക സമീന അഷ്ഫാഖ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിലും ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിലും അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്കിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹമീദ ഖാദർ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു.
ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എം.ഇ.എസ് ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റ് വിഭാഗത്തിലെ സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ.ജി അധ്യാപകരെ പ്രത്യേകമായി ആദരിക്കുകയും അവരുടെ സേവനങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. അധ്യാപകരോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ, സീനിയർ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് എന്നിവർക്ക് വിദ്യാർഥികളുടെ സ്നേഹോപഹാരം കൈമാറി. ചടങ്ങിൽ ലക്കി ഡ്രോ വിജയികൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
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