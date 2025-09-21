Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:07 AM IST

    ​അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല

    ​അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല
    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ന​വീ​ക​ര​ണ ചി​ന്താ​ഗ​തി​യോ​ടെ മു​ന്നേ​റ​ണ​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ ‘അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ - ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ശി​ൽ​പി​ക​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള ദ്വി​ദി​ന പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഷി​ബു അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​സാം എ.​പി. പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​ഠ​ന​രീ​തി​ക​ളി​ൽ പു​തു​മ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​വീ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണാ​ത്മ​ക മ​നോ​ഭാ​വ​വും പ്ര​ശ്‌​ന​പ​രി​ഹാ​ര ശേ​ഷി​യും വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ്ര​ചോ​ദ​ക​രാ​ക​ണം അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കേ​ന്ദ്രി​ത​മാ​യ പ​ഠ​ന​രീ​തി​ക​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ പ്ര​യോ​ഗം, ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ലെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രാ​യ ജ​യ​മോ​ൻ ജോ​യ്, റോ​ബി​ൻ കെ. ​ജോ​സ്, ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ എം, ​സ്മി​ത എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

