Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:30 PM IST

    ടീ ​ടൈം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ടീ ​ടൈം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    ടീ ​ടൈം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ടീ ​ടൈ​മി​ന്റെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ​ൽ​വ റോ​ഡി​ലെ പ്രീ​മി​യം ബ്രാ​ഞ്ചി​ലാ​ണ് ടീ ​ടൈം ഫാ​മി​ലി സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. 2002ൽ ​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച 'ടീ ​ടൈം' ചെ​റി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ​ത​ന്നെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ഷ്ട ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യി വി​ക​സി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് എ​ല്ലാ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും യു.​കെ​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​മാ​യി ടീ ​ടൈം ​ഗ്രൂ​പ്പി​നെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം വീ​ണ്ടും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ടീ ​ടൈം കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ പാ​ർ​ട്ണ​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ക​ഹ്താ​നി വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

