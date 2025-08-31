Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:14 AM IST

    നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഇ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും

    ധ​രീ​ബ ടാ​ക്സ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ് ടാ​ക്സ് റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്
    നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഇ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും
    ദോ​ഹ: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഇ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ധ​രീ​ബ ടാ​ക്സ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ് ടാ​ക്സ് റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന​ക​ത്ത് കോ​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​റോ വ്യാ​പാ​ര ലൈ​സ​ൻ​സോ ഉ​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. സ​മ​യ​പ​രി​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    നേ​ര​ത്തേ ഏ​പ്രി​ൽ മു​പ്പ​തി​ന​കം നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പി​ന്നീ​ട് നാ​ലു​മാ​സം നീ​ട്ടി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 വ​രെ​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ഴ​ക​ളി​ലെ നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക് അ​കം റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ഴ​യി​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ധ​രീ​ബ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളും ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ടാ​ക്സ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തേ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ണ​ക്കു പ്ര​കാ​രം 4000 നി​കു​തി ദാ​യ​ക​രാ​ണ് ഇ​ള​വി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. 90 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വു ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടുണ്ട്.

