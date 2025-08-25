Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    25 Aug 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:25 PM IST

    വിമാനയാത്രാമധ്യേ ഹൃദയാഘാതം: തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി ദോഹയിൽ മരണപ്പെട്ടു

    വിമാനയാത്രാമധ്യേ ഹൃദയാഘാതം: തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി ദോഹയിൽ മരണപ്പെട്ടു
    പത്മജ രാമസ്വാമി

    ദോഹ: അമേരിക്കയിൽനിന്നും നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രമധ്യേ ഹൃദയാഘാതം മൂലം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി ഖത്തറിൽവെച്ച് മരണപ്പെട്ടു. തമിഴ്നാട് ചെന്നൈ സ്വദേശിനി പത്മജ രാമസ്വാമിയാണ് മരിച്ചത്. 38 വയസ്സായിരുന്നു. വിമാനത്തിൽ കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ദോഹയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു. ഭർത്താവ് സുന്ദരരാജൻ കണ്ണൻ ഒപ്പമുണ്ട്.

    മാതാപിതാക്കളുടെ 40ാം വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിൽ അറിയിക്കാതെ പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇരുവരും. പിതാവ്: രാമസ്വാമി നാരായണൻ. മാതാവ്: ഗായത്രി രാമസ്വാമി. പ്രവാസി വെൽഫയർ റിപാർട്രിയേഷൻ വിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും.

    TAGS:flightHeart AttackdohaTamil Nadu Native
