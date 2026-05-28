    Qatar
    28 May 2026 12:27 PM IST
    28 May 2026 12:27 PM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ന് അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ നേ​രി​ടും; വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കിയ 28 അം​ഗ ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലും ത​ഹ്സി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ടംപ​ടി​ച്ചു

    ഖത്തർ ഫുട്ബാൾ ടീം

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​ഇ​ന്ന് അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങും. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​മ​ത്സ​രം. സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾക്കായി മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ജൂ​ല​ൻ ലോ​പ്റ്റെ​ഗി​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 28 അം​ഗ ടീ​മി​ൽ പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ക്രം അ​ഫീ​ഫ്, അ​ൽ മു​ഈ​സ് അ​ലി, ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ ഹൈ​ദോ​സ്, പെ​ഡ്രോ മി​ഗ്വ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ വ​ലി​യൊ​രു നി​ര ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്.

    അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള സ​ന്നാ​ഹ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലും മ​ല​യാ​ളി ത​ഹ്സി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ന്നാ​ഹ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ് ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി താ​ര​മാ​കും ത​ഹ്സി​ൻ. ആ​ദ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 34 അം​ഗ പ്രാ​ഥ​മി​ക ടീ​മി​നെ​യാ​ണ് ജൂ​ല​ൻ ലോ​പ്റ്റെ​ഗി വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി 28 ആ​ക്കി​യ​ത്. ര​ണ്ട് ആ​ഴ്ച നീ​ണ്ട പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം പ്രാ​ഥ​മി​ക ടീ​മി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ഴ് ക​ളി​ക്കാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ സോ​റി​യ, താ​രി​ക് സ​ൽ​മാ​ൻ, ഫ​ഹ​ദ് യൂ​നി​സ്, ബ​സ്സാം അ​ൽ റാ​വി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വാ​ദ്, മു​ബാ​റ​ക് ഷ​നാ​ൻ, നൈ​ൽ മേ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​ർ ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​നാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും. ജൂ​ൺ ആ​റി​ന് എ​ൽ സാ​ൽ​വ​ഡോ​റു​മാ​യും ഖ​ത്ത​ർ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​രം ക​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജൂ​ൺ 11 മു​ത​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്സി​ക്കോ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ബി​യി​ൽ ആ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ കാ​ന​ഡ, സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, ബോ​സ്‌​നി​യ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ർ​സ​ഗോ​വി​ന എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. 2022ൽ ​ആ​തി​ഥേ​യ​രെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ലോ​ക​ക​പ്പ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണി​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: മെ​ഷാ​ൽ ബ​ർ​ഷാം, മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബു​നാ​ദ, സ​ലാ സ​ക്ക​രി​യ, ഷി​ഹാ​ബ് അ​ല്ലെ​തി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജ​നാ​ഹ്, അ​ൽ​മു​ഇ​സ് അ​ലി, അ​ക്രം അ​ഫീ​ഫ്, എ​ഡ്മി​ൽ​സ​ൺ ജൂ​നി​യ​ർ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ത​ഹി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലാ, ത​ഹ്സി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പെ​ഡ്രോ മി​ഗ്വ​ൽ, ബോ​ലം ഖൗ​ഖി, അ​യൂ​ബ് അ​ൽ അ​ല​വി, അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, അ​സിം മ​ദി​ബോ, സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ബ്രേ​ക്ക്, റ​യ്യാ​ൻ അ​ൽ അ​ലി, ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ഹൈ​ദോ​സ്, ജാ​സിം ജാ​ബ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മാ​നാ​യ്, ലൂ​ക്കാ​സ് മെ​ൻ​ഡി​സ്, ക​രീം ബൗ​ദി​യാ​ഫ്, ഈ​സ ലാ​യ്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഹാ​തിം, യൂ​സ​ഫ് അ​ബ്ദു​റി​സാ, ഹ​മാം അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ൻ​താ​രി.

    TAGS:footballirelanddohaqatar​Tahsin Mohammed Jamshid
    News Summary - Tahsin Mohammed was also included in the 28-member Qatar squad that defeated Ireland in a friendly match today.
