Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightടി. ​ര​തീ​ശ​ന്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 8:07 AM IST

    ടി. ​ര​തീ​ശ​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ടി. ​ര​തീ​ശ​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    cancel
    camera_alt

    സം​സ്കൃ​തി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ടി. ​ര​തീ​ശ​ന് എ.​എ. റ​ഹിം എം.​പി സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: മു​പ്പ​ത്തി​യാ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​യും ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ടി. ​ര​തീ​ശ​ന് സം​സ്കൃ​തി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    സം​സ്കൃ​തി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സ്കൃ​തി​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി എ.​എ. റ​ഹിം കൈ​മാ​റി. നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബി​ത് സ​ഹീ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ളം, ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsFarewellgulf
    News Summary - T. Ratishan's farewell
    Similar News
    Next Story
    X