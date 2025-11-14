Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    14 Nov 2025 3:27 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 3:27 PM IST

    സു​സ്ഥി​ര​താ വി​ക​സ​നം;അ​ഷ്ഗാ​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത് 3.6 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ ഗ്രീ​ൻ സ്പേ​സു​ക​ൾ

    നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ടെ 995 കി.​മീ സൈ​ക്കി​ൾ-​ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി
    സു​സ്ഥി​ര​താ വി​ക​സ​നം;അ​ഷ്ഗാ​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത് 3.6 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ ഗ്രീ​ൻ സ്പേ​സു​ക​ൾ
    അ​ഷ്ഗാ​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഗ്രീ​ൻ സ്പേ​സു​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ വി​വി​ധ സ​ബ്ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 3,63,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ അ​ധി​കം ഗ്രീ​ൻ സ്പെ​യ്സു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ. കൂ​ടാ​തെ, 995 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി പു​തി​യ​തും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ഷ്ഗാ​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും അ​ഷ്ഗാ​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഹ​രി​താ​ഭ​വും സു​സ്ഥി​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് അ​ഷ്ഗാ​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​ഭ​വ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലും സു​സ്ഥി​ര​താ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും അ​ഷ്ഗാ​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് റോ​ഡ് പ്രോ​ജ​ക്ട് വ​കു​പ്പി​ന്റെ മാ​നേ​ജ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​ലിം അ​ൽ ഷാ​വി അ​ൽ മാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​രി​ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​റി​വും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്ക​ലി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​തൃ​ക​യാ​കാ​ൻ അ​ഷ്ഗാ​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഗ്രീ​ൻ സ്പെ​യ്സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ഷ്ഗാ​ൽ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സൈ​ക്കി​ള്‍ പാ​ത​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ഗ്രീ​ൻ സ്പെ​യ്സു​ക​ൾ കാ​ർ​ബ​ൺ ഡൈ​ഓ​ക്സൈ​ഡ് ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും ഇ​തു​വ​ഴി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ചൂ​ടി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​വം കു​റ​യ്ക്കാ​നും വ​ര​ൾ​ച്ച, വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും മ​ഴ​വെ​ള്ളം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ലം, മ​ഴ​വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ തി​രി​ച്ച് ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​ധി​ക ജ​ല​ത്തി​ന്റെ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, അ​ഷ്ഗാ​ൽ മാ​ലി​ന്യ​വും കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​ന​വും കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ന​വീ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ റ​ബ​ർ ട​യ​റു​ക​ൾ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക്രം​ബ് റ​ബ​ർ മോ​ഡി​ഫൈ​ഡ് ബി​റ്റു​മ​ൻ (സി.​ആ​ർ.​എം.​ബി) നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ, റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ 4,510 ട​ൺ സി.​ആ​ർ.​എം.​ബി പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​സ്ഥി​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ഷ്ഗാ​ൽ സു​സ്ഥി​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

