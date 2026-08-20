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    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 9:24 AM IST

    സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി​യ സീ​സ​ൺ -3: ലീ​മ​യും സു​ജീ​ഷും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്

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    സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി​യ സീ​സ​ൺ -3: ലീ​മ​യും സു​ജീ​ഷും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്
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    സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി​യ സീ​സ​ൺ -3 വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദോ​ഹ: റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി​യ​യു​ടെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ൺ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ദോ​ഹ മാ​ൾ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​റീ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ 200 ലേ​റെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ലീ​മ -സു​ജീ​ഷ് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ഹി​ഷാ​മും ഷ​ഹ് ല​യും, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നി​സ്മ​യും ഗോ​ഡ് വി​നും നേ​ടി. അ​നൂ​പും ആ​ശ​യും നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും, അ​നൂ​പും റി​ൻ​സി​യും അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 500 ലേ​റെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 200 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നും വ​ൻ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര, സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ, ടെ​ലി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ, കൂ​പ്പ​ണു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

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    TAGS:qattar
    News Summary - Super Familia Season 3: Leema and Sujeesh in first place
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