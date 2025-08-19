Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Aug 2025 6:38 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 6:38 AM IST

    ഏ​ഴ​ര കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഖ​ത്ത​ർ

    ഏ​ഴ​ര കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഏ​ഴ​ര കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഖ​ത്ത​ർ ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. കെ.​എം. ന​ബീ​ലി​ന്റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​കെ. ക​ബീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മി​സ്ബാ​ഹ് സി​ദ്ദീ​ഖ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ടി. ​സ​മീ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ പോ​രാ​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ന്ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം റ​ഷാ​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ണ്ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    അ​ശ്റ​ഫ് എ​ട​ക്കാ​ട്, അ​ഫ്സാ​ഹെ ഷാ​ഹു, ന​ഫ്സീ​ർ, എ​ൻ.​കെ. റി​യാ​സ്, ജാ​സ​ർ, പി. ​ന​ഹീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യാ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. പി. ​ജു​നൈ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X