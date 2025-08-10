Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 11:05 AM IST

    ചൂ​ടി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി വേ​ന​ൽ മ​ഴ​യെ​ത്തി; വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യും ല​ഭി​ച്ചു

    ചൂ​ടി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി വേ​ന​ൽ മ​ഴ​യെ​ത്തി; വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യും ല​ഭി​ച്ചു
    മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് (കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്)

    ദോ​ഹ: ക​ന​ത്ത​ച്ചൂ​ടി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ന​ൽ മ​ഴ​യെ​ത്തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​റി​ലെ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​മായ ശഹാനിയയിൽശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യും ല​ഭി​ച്ചു. വിവിധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടെ മ​ഴ പെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് നേ​ര​ത്തേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തും നേ​രി​യ തോ​തി​ൽ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ പെ​യ്തി​രു​ന്നു. വ​ട​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള അ​ബു സി​ദ്റ​യി​ൽ നേ​രി​യ തോ​തി​ൽ മ​ഴ പെ​യ്ത​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ജു​മൈ​ലി​യ (46), ശ​ഹാ​നി​യ (44), ദു​ഖാ​ൻ (43), അ​ബൂ സം​റ (46), ക​രാ​ന (45), തു​റൈ​ന (45) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    Gulf News Summer Rain rain and strong winds
