Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസു​ഹൈ​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 12:01 PM IST

    സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​മു​ദി​ച്ചു; ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ​ച്ചൂ​ടി​ന് ആ​ശ്വാ​സം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്
    qatar summer
    cancel

    ദോ​ഹ: മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ​ച്ചൂ​ടി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 28 -29 ഡി​ഗ്രി​വ​രെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ബൂ​സം​റ​യി​ൽ 26 ഡി​ഗ്രി വ​രെ​യാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ​ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ​പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ശ​രാ​ശ​രി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​ണെ​ങ്കി​ലും, രാ​ജ്യം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​ധാ​ര​ണ താ​പ​നി​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റ​മാ​ണി​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​ബൂ​സം​റ (40-29), തു​റൈ​ന (43-30), അ​ൽ​ഖാ​ർ (41-29), ഗൂ​വൈ​രി​യ (41-29), റു​വൈ​സ് (30-39), ദു​ഖാ​ൻ (37-31) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ​യും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യ സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഉ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റും ഇ​ത​ര ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ധ്യ​പൂ​ർ​വേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ജൂ​ൺ, ജൂ​ലൈ,​ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചൂ​ടു​കാ​ലം ത​ള്ളി​നീ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സു​ഹൈ​ലി​ന്റെ വ​ര​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ശ്വാ​സ വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി​രു​ന്നു​ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 24ന് ​സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്. 52 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സു​ഹൈ​ൽ സീ​സ​ണി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​ക​യും മ​ൺ​സൂ​ൺ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യും.കൂ​ടാ​തെ, പ​ക​ൽ സ​മ​യം കു​റ​യു​ക​യും രാ​ത്രി​യു​ടെ ദൈ​ർ​ഘ്യം കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. വേ​ന​ൽ സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​യാ​ണ്​ സു​ഹൈ​ലി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssummer heatreliefQatar Newssuhail star
    News Summary - Suhail's star rises; relief from the intense summer heat
    Similar News
    Next Story
    X