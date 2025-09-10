Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 12:07 PM IST

    ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​കാ​ലം

    സു​ഹൈ​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ള ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14 വ​രെ ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് വേ​ദി​യാ​കും
    ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​കാ​ലം
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​മാ​യ ‘സു​ഹൈ​ൽ’ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ള​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് വേ​ദി​യാ​കും. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഫാ​ൽ​ക​ൺ​ മേ​ള​യാ​യ സു​ഹൈ​ലി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ട്ടാ​മ​ത് മേ​ള​ക്ക് ക​താ​റ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ക്ഷി-​വേ​ട്ട പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ 17 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 200ല​ധി​കം ക​മ്പ​നി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫാൽക്കൺ മേളയിൽനിന്ന്

    മു​ന്തി​യ ഇ​നം ഫാ​ൽ​ക​ൺ പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​ണ് മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ​ക്ഷി വ​ള​ർ​ത്തു​കാ​രും പ്രേ​മി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യെ​ത്തും.

    മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 2,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന സ്ഥ​ലം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക -അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യെ ഇ​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    വേ​ട്ട​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, ക്യാ​മ്പി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ, മ​രു​ഭൂ​മി യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​തും അ​പൂ​ർ​വ​വു​മാ​യ പ​രു​ന്തു​ക​ളെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ-​ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ലം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും. സു​ഹൈ​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാം. 2017 മു​ത​ലാ​ണ് ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി സു​ഹൈ​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ ലേ​ല​വും, പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും എ​ത്തു​ന്നു.

    septemberFalcon FairsuhailQatar Cultural Village
