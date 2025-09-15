Begin typing your search above and press return to search.
    സുഹൈൽ ഫാൽക്കൺ മേള സമാപിച്ചു; സന്ദർശിച്ചത് ആയിരങ്ങൾ

    2017ലാ​ണ് ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സു​ഹൈ​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ള ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്
    സുഹൈൽ ഫാൽക്കൺ മേള സമാപിച്ചു; സന്ദർശിച്ചത് ആയിരങ്ങൾ
    ദോ​ഹ: ക​​താ​​റ ക​​ള്‍ച​​റ​​ല്‍ വി​​ല്ലേ​​ജി​ൽ നാ​ലു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് സു​ഹൈ​ൽ ക​താ​റ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ​ണ്ടി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി. ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​യും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മേ​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്താ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.പ്ര​മു​ഖ​ര​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. 2017 മു​ത​ലാ​ണ് ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സു​ഹൈ​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ള ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളും വേ​ട്ട​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ലോ​ക​ത്തി​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഹ​ബു​മാ​യി സു​ഹൈ​ൽ ഇ​തി​ന​കം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​​താ​​റ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ വാ​​ർ​​ഷി​​ക പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​ണ്​ സു​ഹൈ​​ൽ സു​ഹൈ​ൽ ക​താ​റ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ​ണ്ടി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ. മു​ന്തി​യ ഇ​നം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്നു മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. 21 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 202 പ്ര​മു​ഖ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ വേ​ട്ട​ക്കു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​സ്​​തു​ക്ക​ൾ, സ​ഫാ​രി​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക്യാ​മ്പി​ങ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന, ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ ചി​കി​ത്സ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന സ്ഥ​ല​വും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Gulf NewsQatar NewsconcludesSuhail Falcon Exhibition
