Madhyamam
    date_range 29 Jan 2026 7:35 AM IST
    date_range 29 Jan 2026 7:35 AM IST

    സുഡാൻ ഭരണാധികാരി ഖത്തറിൽ അമീറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ം
    സുഡാൻ ഭരണാധികാരി ഖത്തറിൽ അമീറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യും സു​ഡാ​ൻ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ സോ​വ​റി​ങ്റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ലെ​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ്

    അ​ൽ ബു​ർ​ഹാ​നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ സു​ഡാ​ൻ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ സോ​വ​റി​ങ്റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ലെ​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ ബു​ർ​ഹാ​നും അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യും അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    സു​ഡാ​ൻ സോ​വ​റി​ങ്റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ​യും അ​മീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സു​ഡാ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ​യും അ​വി​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സു​ഡാ​ന്റെ ഐ​ക്യ​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും യോ​ഗം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി, അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ ചീ​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി എ​ന്നി​വ​രും സു​ഡാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മൊ​ഹി എ​ദീ​ൻ സ​ലീം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ളവർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

