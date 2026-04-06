    Qatar
    Posted On
    date_range 6 April 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 12:42 PM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തിനാ​യി സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ദോ​ഹ: ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ജ് വീ​ദ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 14 സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ദ​അ്‌​വ ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ജി​യ​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​വും ത​ജ്‌​വീ​ദും പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    അ​ബ​ൽ ഹീ​റാ​നി​ലെ ഇ​ബ്നു അ​തി​യ്യ സെ​ന്റ​ർ, റൗ​ദ​ത്ത് അ​ൽ ഹ​മാ​മ​യി​ലെ അ​ൽ സി​ബ്തൈ​ൻ സെ​ന്റ​ർ, ഉ​സൈ​ദ് ബി​ൻ ഹു​ദൈ​ർ സെ​ന്റ​ർ, അ​ൽ തു​മാ​മ​യി​ലെ അ​ബു ജാ​ഫ​ർ സെ​ന്റ​ർ, ​സൗ​ത്ത് ദു​ഹൈ​ലി​ലെ ഇ​മാം ഖ​ല്ലാ​ദ് സെ​ന്റ​ർ, സ​അ​ദ് ബി​ൻ സൈ​ദ് സെ​ന്റ​ർ, ഉ​ബാ​ദ ബി​ൻ അ​ൽ സാ​മി​ത് സെ​ന്റ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​സ​ർ അ​ൽ ജാ​ഫ​ലി അ​ൽ നു​ഐ​മി സെ​ന്റ​ർ, അ​ൽ ഗാ​നിം അ​ൽ ജ​ദീ​ദി​ലെ സു​ഫ് യാ​ൻ അ​ൽ തൗ​രി സെ​ന്റ​ർ, ​അ​ൽ വ​ജ്ബ​യി​ലെ ഷ​ഹീ​ൻ ബി​ൻ ഗാ​നിം അ​ൽ ഗാ​നിം സെ​ന്റ​ർ, അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ലെ ഷു​ഹൈ​ബ് അ​ൽ റൂ​മി സെ​ന്റ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ബാ​ബ് സെ​ന്റ​ർ, അ​ൽ തു​മൈ​ദി​ലെ അം​റ് ബി​ൻ അ​ൽ ആ​സ് സെ​ന്റ​ർ, ​റൗ​ദ​ത്ത് അ​ൽ ജ​ഹാ​നി​യ​യി​ലെ മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ സെ​ന്റ​ർ​ തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പു​തി​യ സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഞാ​യ​ർ മു​ത​ൽ ബു​ധ​ൻ വ​രെ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ നാ​ല് ദി​വ​സ​മാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. മ​അ​രി​ബി​നും ഇ​ശാ​അ് ന​മ​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സ​മ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ​ക്ലാ​സ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത​ത് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 16577 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം കൂ​ടു​ത​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Study centers started for Quran study
