Madhyamam
    Qatar
    21 Aug 2025 11:26 AM IST
    21 Aug 2025 11:26 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ‘സി​ഖാ​യ സ​മ്മ​ർ സി​പ്പ്’

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ‘സി​ഖാ​യ സ​മ്മ​ർ സി​പ്പ്’
    ദോ​ഹ: സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഇ​ന്ത്യ ഖ​ത്ത​ർ ‘സി​ഖാ​യ സ​മ്മ​ർ സി​പ്പ്’ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് പു​റ​ത്ത് ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും സേ​വ​ന​മ​നോ​ഭാ​വ​വും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഇ​ന്ത്യ ‘സി​ഖാ​യ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ത്തി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ചു. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഇ​ന്ത്യ ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ൻ സ​ബ​ക്, കേ​ന്ദ്ര കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ക​രീം, സോ​ണ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മീ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തെ​യും അ​ധ്വാ​ന​ത്തെ​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

