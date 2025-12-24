Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Dec 2025 1:51 PM IST
    date_range 24 Dec 2025 1:51 PM IST

    സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ​നം

    സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ​നം
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ബ​ദ്‌​റു​ൽ ഹു​ദാ ടീം

    ദോ​ഹ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗ വൈ​ഭ​വം പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പ​രി​സ​മാ​പ്തി കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ബ​ദ്‌​റു​ൽ ഹു​ദാ ടീം 262 ​പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ന​ജ്മു​ൽ ഹു​ദ, ശം​സു​ൽ ഹു​ദ ടീ​മു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി. അ​ൽ​റ​യ്യാ​ൻ ഷെ​ർ​ബോ​ൺ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ന​ട​ന്ന പ്രൗ​ഢ​മാ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സം​ഗ​മം നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പേ​രാ​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ജെ​ബി കെ. ​ജോ​ൺ, സൗ​ദി ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി മു​സ്ത​ഫ, ഹോ​ട്ട് പാ​ക്ക് എം.​ഡി.​പി എ​സ്.​എം.​എ. ഹു​സ്സൈ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഷാ​ദ് അ​ബു, ഷ​ഹ​ബാ​സ് ത​ങ്ങ​ൾ, സി​റാ​ജ് ത​ങ്ങ​ൾ, സി​റാ​ജ് ചൊ​വ്വ, മു​നീ​ർ കെ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൊ​യ്തീ​ൻ ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി പാ​ലോ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​ആ​യ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല​ഹ് സ​ഖാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​സ​ഫ് അ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഹ്‌​മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പേ​രാ​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​വ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ടീ​മി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ഹാ​ജി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല സ​ഖാ​ഫി, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ഉ​മ​ർ കു​ണ്ടു​തോ​ട്, സ​ലിം കു​റു​ക​ത്താ​ണി, മ​റ്റു ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജ​വാ​ദ് സ​ഖാ​ഫി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Student's fest ends on a bright note
