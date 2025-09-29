Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ക്കാ​ദ​മി​ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:03 AM IST

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അനുമോദിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അനുമോദിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: മി​ക​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച പ​ത്ത്, 12 ക്ലാ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്റെ അ​ൽ തു​മാ​മ കാ​മ്പ​സി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ന​ല്ല പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ മി​ക​വ് പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ച​വി​ട്ടു​പ​ടി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രീ​ഷ് പാ​ണ്ഡെ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​യ​ൻ​സ് ടോ​പ്പ​ർ ആ​ഷ്‌​ലി ഹേ​മ​ന്ത്, കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ടോ​പ്പ​ർ അ​ൻ​ഷി​ത നാ​യി​ക്, ​ഗ്രേ​ഡ് പ​ത്ത് ടോ​പ്പ​ർ മോ​നി​ഷ് രാ​ജ് ശേ​ഖ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​നു​മോ​ദി​ച്ച​ത്. ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു​വി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ഡോ. ​റോ​സ​മ്മ ഫി​ലി​പ്, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രാ​യ ഷാ​ലി​നി റാ​വ​ത്ത്, രൂ​പി​ന്ദ​ർ കൗ​ർ, സീ​നി​യ​ർ ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് പ്രി​യ വി​ജു, കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റ് ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സു​മാ​രും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഐ.​സി.​ടി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ നൂ​റ് ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കി​യ ഐ.​സി.​ടി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​ക​ളാ​യ റെ​ൻ​ഡി, രാ​ഗ​സു​ധ, ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി മെം​ബ​ർ ബി​നു എ​ന്നി​വ​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Students congratulated for their academic achievements
    Similar News
    Next Story
    X