വിദ്യാർഥി പ്രതിഭകൾക്ക് പുരസ്കാരം; വിജയികളെ അനുമോദിച്ച് ഖത്തർ അമീർtext_fields
ദോഹ: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാർഥി പ്രതിഭകൾക്ക് പുരസ്കാരം. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ദോഹയിലെ ഷെറാട്ടൺ ഹോട്ടലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ 19ാമത് ഖത്തർ വിദ്യാഭ്യാസ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി വിദ്യാർഥികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഡോക്ടറേറ്റ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദധാരികൾ, യൂനിവേഴ്സിറ്റി -സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ബിരുദധാരികൾ, പ്രൈമറി -പ്രിപ്പറേറ്ററി തലങ്ങളിലെ മികച്ച വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ 108 വിദ്യാർഥികളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുറമെ, മികവ് തെളിയിച്ച അധ്യാപകർ, മികച്ച സ്കൂളുകൾ, അസാധാരണമായ ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങൾ എന്നിവക്കും പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി. വിദ്യാർഥി പ്രതിഭകളെ അഭിനന്ദിച്ച അമീർ, അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെയും പരിശ്രമങ്ങളെയും പ്രശംസിച്ചു. വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിലും നിക്ഷേപം തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നത് തുടരാനും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകാനും അവാർഡ് ജേതാക്കളോട് അമീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി, ശൂറ കൗൺസിൽ സ്പീക്കർ ഹസൻ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ ഗാനിം, വിവിധ മന്ത്രിമാർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വർഷത്തെ വിജയികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയും ചടങ്ങിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ -ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ലുൽവ ബിൻത് റാഷിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാതിർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
