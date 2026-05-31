ശക്തമായ കാറ്റിനും ഉയർന്ന തിരമാലക്കും സാധ്യത
ദോഹ: ഖത്തറിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ശനിയാഴ്ചയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ അടുത്ത ആഴ്ച വരെ തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കടൽ തിരമാലകൾ 6 അടി വരെ ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് 8 അടി വരെ ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ കടൽയാത്രകളും വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ പിന്തുടരണമെന്നും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
