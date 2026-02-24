Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Feb 2026 7:49 AM IST
    വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി -മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് 10 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ പി​ഴ വ​രെ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​ന​മോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ മൂ​ല​ധ​ന വി​ഹി​ത​മു​ള്ള ഏ​തൊ​രു പ​ങ്കാ​ളി​ക്കും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ​രാ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ലു​ട​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ ക​ക്ഷി​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കും. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ 324 അ​നു​സ​രി​ച്ച് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​ക​ൽ, ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 10,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ, ​ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് 10 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ​

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ ക​മ്പ​നി​യെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തീ​രു​മാ​നം അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പി​ഴ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​രം പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

