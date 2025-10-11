Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 11:04 AM IST

    മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ; പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ച് ജി.​സി.​സി

    സാ​റ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ; പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ച് ജി.​സി.​സി
    റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യോ​ഗം

    ദോ​ഹ: മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ക​സ​ന സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​ടി​യ​താ​യി ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജി.​സി.​സി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ 19ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​റ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    2023-25ലെ ​ജി.​സി.​സി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ത​ന്ത്രം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, യു​വാ​ക്ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ൽ, വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ക​ലാം​ഗ​രു​ടെ​യും പ​ങ്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.സാ​റ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    TAGS:GCChuman rightQatar Newsgulf news malayalam
