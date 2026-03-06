Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    6 March 2026 11:44 AM IST
    Updated On
    6 March 2026 11:44 AM IST

    വീ​​ടു​​ക​​ളി​​ൽ ത​​ന്നെ തു​​ട​​രു​​ക

    വീ​​ടു​​ക​​ളി​​ൽ ത​​ന്നെ തു​​ട​​രു​​ക
    ദോ​​ഹ: പൊ​​തു സു​​ര​​ക്ഷ ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി എ​​ല്ലാ​​വ​​രും വീ​​ടു​​ക​​ളി​​ലും താ​​മ​​സ​​സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ത​​ന്നെ തു​​ട​​ര​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം ഓ​​ർ​​മ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. അ​​ത്യാ​​വ​​ശ്യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല​​ല്ലാ​​തെ പു​​റ​​ത്തു പോ​​കു​​ന്ന​​ത് ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്ക​​ണം. പൗ​​ര​​ന്മാ​​രും താ​​മ​​സ​​ക്കാ​​രും സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ക​​രും ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട അ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ൾ പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ക്കി​​യ ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​ലി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും വാ​​ർ​​ത്ത​​ക്കു​​റി​​പ്പി​​ൽ വി​​ശ​​ദ​​മാ​​ക്കി. കൂ​​ടാ​​തെ, അ​​പ​​ക​​ട സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കു​​ക​​യോ പ​​രി​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഒ​​ത്തു​​കൂ​​ടു​​ക​​യോ ചെ​​യ്യ​​രു​​ത്, ഇ​​ത്ത​​രം ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ അ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ത​​ട​​സ്സ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നും ഇ​​ട​​യാ​​ക്കുമെന്നും മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യംഅറിയിച്ചു.

    stay at homeQatar Newsgulf news malayalam
