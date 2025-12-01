ആരവമൊരുക്കാൻ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾtext_fields
അൽ ബെയ്ത് സ്റ്റേഡിയം: ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന്റെ വേദിയാണ് അൽ ഖോറിൽ നിർമിച്ച അൽ ബെയ്ത് സ്റ്റേഡിയം. സെൻട്രൽ ദോഹയിൽ നിന്നും 50 കിലോമീറ്റർ ദൂരം. 60,000 ഇരിപ്പിട ശേഷിയുണ്ട്. ലോകകപ്പിൽ ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളുടെ വേദിയായിരുന്നു. അറബ് ബിദൂയിൻ ടെന്റുകളുടെ മാതൃകയിലാണ് സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചത്.
ഖലീഫ ഇന്റർനാഷനൽ സ്റ്റേഡിയം: ദോഹ സിറ്റി സെന്ററിൽ നിന്നും 11 കി.മീ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ഏഷ്യൻ കപ്പ്, ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മത്സരങ്ങളുടെ വേദിയായിരുന്നു. 40,000 പേർക്കുള്ള ഇരിപ്പിട സൗകര്യമുണ്ട്.
എജുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം: ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആസ്ഥാനത്താണ് ‘മരുഭൂമിയിലെ വജ്രം’ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള എജുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം നിലകൊള്ളുന്നത്. 2020 ജൂണിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. 40,000 ആണ് ഇരിപ്പിട ശേഷി.
അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയം: ദോഹ സിറ്റി സെന്ററിൽ നിന്നും 22 കി.മീ ദൂരം. അൽ റയ്യാൻ എസ്.സിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട്. പുതുക്കിപ്പണിത ശേഷം 2020 ഡിസംബറിൽ ഉദ്ഘാടനം. 40,000 ഇരിപ്പിട ശേഷി.
സ്റ്റേഡിയം 974: 2021 നവംബറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്റ്റേഡിയം 974 ദോഹ സിറ്റി സെന്ററിൽ നിന്നും ഏഴ് കി.മീ ദൂരത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 44,000 ഇരിപ്പിട ശേഷി.
ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയം: ദോഹ സിറ്റി സെന്ററിൽ നിന്നും 20 കി.മീ ദൂരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അറബ് കപ്പ് ഫൈനൽ നടക്കുക. 2022 ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഉൾപ്പെടെ 10 മത്സരങ്ങളുടെ വേദിയായിരുന്നു. ആധുനിക ഖത്തറിന്റെ സ്വപ്നനഗരിയായ ലുസൈലിലാണ് സ്റ്റേഡിയം. 80,000 ഇരിപ്പിട ശേഷി. മിഡിലീസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയമെന്ന റെക്കോഡ്.
