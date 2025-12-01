Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 9:44 AM IST

    ആ​ര​വ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങൾ

    ആ​ര​വ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങൾ
    അ​​ൽ ബെ​​യ്ത് സ്റ്റേ​​ഡി​​യം: ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​ന മ​​ത്സ​​ര​ത്തി​ന്റെ വേ​​ദി​​യാ​​ണ് അ​​ൽ ഖോ​​റി​​ൽ നി​​ർ​​മി​​ച്ച അ​​ൽ ബെ​​യ്ത് സ്റ്റേ​​ഡി​​യം. സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ ദോ​​ഹ​​യി​​ൽ നി​​ന്നും 50 കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ ദൂ​​രം. 60,000 ഇ​​രി​​പ്പി​​ട ശേ​​ഷി​യു​ണ്ട്. ലോ​​ക​​ക​​പ്പി​​ൽ ഒ​​മ്പ​​ത് മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വേ​​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​​റ​​ബ് ബി​​ദൂ​​യി​​ൻ ടെ​​ന്റു​​ക​​ളു​​ടെ മാ​​തൃ​​ക​​യി​​ലാ​​ണ് സ്റ്റേ​​ഡി​​യം നി​​ർ​​മി​​ച്ച​​ത്.

    ഖ​​ലീ​​ഫ ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ സ്റ്റേ​​ഡി​​യം: ദോ​​ഹ സി​​റ്റി സെ​​ന്റ​​റി​​ൽ നി​​ന്നും 11 കി.​​മീ ദൂ​​രെ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്നു. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്, ഏ​​ഷ്യ​​ൻ ഗെ​​യിം​​സ്, ഏ​​ഷ്യ​​ൻ ക​​പ്പ്, ലോ​​ക​ അ​​ത്‍ല​​റ്റി​​ക്സ് ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പ് ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ നി​​ര​​വ​​ധി മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വേ​​ദി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. 40,000 പേ​ർ​ക്കു​ള്ള ഇ​​രി​​പ്പി​​ട ​സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    എ​​ജു​ക്കേ​​ഷ​​ൻ സി​​റ്റി സ്റ്റേ​​ഡി​​യം: ഖ​​ത്ത​​ർ ഫൗ​​ണ്ടേ​​ഷ​​ൻ ആ​​സ്ഥാ​​ന​​ത്താ​​ണ് ‘മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യി​​ലെ വ​​ജ്രം’ എ​​ന്ന് വി​​ളി​​പ്പേ​​രു​​ള്ള എ​ജു​​ക്കേ​​ഷ​​ൻ സി​​റ്റി സ്റ്റേ​​ഡി​​യം നി​​ല​​കൊ​​ള്ളു​​ന്ന​​ത്. 2020 ജൂ​​ണി​​ൽ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 40,000 ആ​ണ് ഇ​​രി​​പ്പി​​ട ശേ​​ഷി.

    അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ബി​​ൻ​ അ​​ലി സ്റ്റേ​​ഡി​​യം: ദോ​​ഹ സി​​റ്റി സെ​​ന്റ​​റി​​ൽ നി​​ന്നും 22 കി.​​മീ ദൂ​​രം. അ​​ൽ റ​​യ്യാ​​ൻ എ​​സ്.​സി​​യു​​ടെ ഹോം ​​ഗ്രൗ​​ണ്ട്. പു​​തു​​ക്കി​പ്പ​​ണി​​ത ശേ​​ഷം 2020 ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ൽ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം. 40,000 ഇ​​രി​​പ്പി​​ട ശേ​​ഷി.

    സ്റ്റേ​​ഡി​​യം 974: 2021 ന​​വം​​ബ​​റി​​ൽ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സ്റ്റേ​​ഡി​​യം 974 ദോ​​ഹ സി​​റ്റി സെ​​ന്റ​​റി​​ൽ നി​​ന്നും ഏ​​ഴ് കി.​​മീ ദൂ​​ര​ത്താ​ണ് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 44,000 ഇ​​രി​​പ്പി​​ട ശേ​​ഷി.

    ലു​​സൈ​​ൽ സ്റ്റേ​​ഡി​​യം: ദോ​​ഹ സി​​റ്റി സെ​​ന്റ​​റി​​ൽ നി​​ന്നും 20 കി.​​മീ ദൂ​​ര​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ലു​​സൈ​​ൽ സ്റ്റേ​​ഡി​​യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. 2022 ലെ ​ലോ​​ക​​ക​​പ്പ് ഫൈ​​ന​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ 10 മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​​ടെ വേ​​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​​ധു​​നി​​ക ഖ​​ത്ത​​റി​​ന്റെ സ്വ​​പ്ന​​ന​​ഗ​​രി​​യാ​​യ ലു​​സൈ​​ലി​​ലാ​​ണ് സ്റ്റേ​​ഡി​​യം. 80,000 ഇ​​രി​​പ്പി​​ട ശേ​​ഷി. മി​​ഡി​​ലീ​​സ്റ്റി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ സ്റ്റേ​​ഡി​​യ​​മെ​​ന്ന റെ​​ക്കോ​​ഡ്.

