Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 11:35 AM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​യി​കോ​ത്സ​വ​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് പ​ന്തു​രു​ളു​മ്പോ​ൾ ക​ളി​യെ​യും ക​ളി​യാ​വേ​ശ​ത്തെ​യും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​ക്കി​യ​ ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ ​ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​ര​വ​ധി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 2022ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ.

    എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​മാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​വും അ​ഭി​നി​വേ​ശ​വും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഒ.​സി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റാ​ശി​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​രി​പ്പി​ട സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ സ​ഹി​തം ഗാ​ല​റി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന്​ ക​ളി​കാ​ണാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലും വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ​രി​മി​ത​മാ​യി ച​ല​ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഇ​രി​പ്പി​ട ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ലം, ക​ൺ​സ​ഷ​ൻ സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, ടോ​യ്‍ല​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ​ സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ ആ​പ് വ​ഴി ഓ​ഡി​യോ ഡി​സ്ക്രി​പ്റ്റി​വ് ക​മ​ന്റ​റി ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് കോ​ഡ് ന​ൽ​കി അ​വ​ർ​ക്കി​ഷ്ട​മു​ള്ള ഓ​ഡി​യോ ചാ​ന​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ഹെ​ഡ്ഫോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​മ​ന്റ​റി ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് കേ​ൾ​ക്കാം. ലു​സൈ​ൽ, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി, അ​ൽ ബൈ​ത്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന്യൂ​റോ​ഡൈ​വ​ർ​ജ​ന്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൽ​ക്കാ​യി സെ​ൻ​സ​റി റൂ​മു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ൽ ബെ​യ്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ പ്ലെ​യ​ർ എ​സ്കോ​ർ​ട്ടു​ക​ളാ​യി ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഇ​ത് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് accessibility.tickets@sc.qa എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം.​ ടി​ക്ക​റ്റ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ടീ​മി​നെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​യ​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കും.

    ടി​ക്ക​റ്റ് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​യി​ൽ ക​രു​ത​ണം. സ​ഹാ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ക​മ്പാ​നി​യ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മ​ത്സ​ര ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​നും പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും: www.roadtoqatar.qa സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    News Summary - Stadiums are diverse and friendly
