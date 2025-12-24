Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    24 Dec 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 1:42 PM IST

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ക​ല​യി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ ന​ട​ൻ -ഫ്ര​ന്റ്സ്‌ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ക​ല​യി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ ന​ട​ൻ -ഫ്ര​ന്റ്സ്‌ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ
    ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ഫ്.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത്, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, ന​ട​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്ക് അ​തു​ല്യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്ന് ഫ്ര​ന്റ്സ്‌ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (എ​ഫ്.​സി.​സി) അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.



    ദോ​ഹ​യി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​നി​വാ​സ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. താ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ലാ​വി​ഷ്‍കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​റു​മൊ​രു നേ​ര​മ്പോ​ക്കാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ല്ലാ സി​നി​മ​ക​ളി​ലും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ട​ക്കു​നോ​ക്കി യ​ന്ത്ര​വും ചി​ന്താ​വി​ഷ്‌​ഠ​യാ​യ ശ്യാ​മ​ള​യും നാ​ടോ​ടി​ക്കാ​റ്റും തു​ട​ങ്ങി ഓ​രോ ചി​ത്ര​വും കാ​ണി​ക​ളെ ചി​രി​പ്പി​ച്ചും ചി​ന്തി​പ്പി​ച്ചു​മാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്.

    എ​ഫ്.​സി.​സി​യു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ളീ​യം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ എ​ടു​ത്ത് പ​റ​യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    ന​ട​നാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ഥാ​കൃ​ത്തും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യും മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കി​യ അ​പൂ​ർ​വ വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ​ന്ന് അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സാ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ ഹാ​സ്യ​ത്തോ​ടെ​യും ദാ​ർ​ശ​നി​ക​മാ​യ ആ​ഴ​ത്തോ​ടെ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ എ​ന്നും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​സാ​ബു, റ​ഹീം ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, സാം ​ബ​ഷീ​ർ, മു​ത്തു​ക്ക, അ​ബ്ദു റൗ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മ​ജീ​ദ് നാ​ദാ​പു​രം, ഐ​ഷ സൈ​ബോ​ൾ, സു​ബൈ​ർ വെ​ള്ളി​യോ​ട്, ന​സീ​ഹ മ​ജീ​ദ്, ജ​ലീ​ൽ കു​റ്റ്യാ​ടി, റ​ഫീ​ഖ് മേ​ച്ചേ​രി, കോ​യ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഷ​മീ​ൽ, ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സു​നി​ൽ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​നി​ല ജ​ബ്ബാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    X