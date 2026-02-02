Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസ്പ്രിങ്ഫീൽഡ് മോൺഗീക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 11:56 AM IST

    സ്പ്രിങ്ഫീൽഡ് മോൺഗീക് ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സറിക്ക് വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് അവാർഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    സ്പ്രിങ്ഫീൽഡ് മോൺഗീക് ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സറിക്ക് വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് അവാർഡ്
    cancel
    camera_alt

    സ്പ്രി​ങ്ഫീ​ൽ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഷോ​ഹേ​ൽ ക​ക്കോ​ട​നും ഷെ​ൽ​ബി നി​സാ​റും വൈ​റ്റ് ഫ്ലാ​ഗ്

    അ​വാ​ർ​ഡ് ആ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ന​ഴ്‌​സ​റി​ക​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര​വും ശി​ശു സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ഠ​ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്ന വൈ​റ്റ് ഫ്ലാ​ഗ് അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി സ്പ്രി​ങ്ഫീ​ൽ​ഡ് മോ​ൺ​ഗീ​ക് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ന​ഴ്സ​റി.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​സി. അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ​മ​ർ അ​ൽ നാ​മ​യി​ൽ നി​ന്നും സ്പ്രി​ങ്ഫീ​ൽ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഷോ​ഹേ​ൽ ക​ക്കോ​ട​നും ഷെ​ൽ​ബി നി​സാ​റും ആ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. വു​കൈ​ർ എ​സ്ഡ​ൻ 10 ലും ​മ​ത്താ​ർ ഖ​ദീ​മി​ലും നി​ല​വി​ൽ സ്പ്രി​ങ്ഫീ​ൽ​ഡ് മോ​ൺ​ഗീ​ക് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ന​ഴ്സ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Springfield Mongeek International Nursery wins White Flag Award
    Similar News
    Next Story
    X