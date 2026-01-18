Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    18 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 12:21 PM IST

    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ കാ​യി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ കാ​യി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​യി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ കാ​യി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പ്രൗ​ഢോ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ പ​രി​സ​മാ​പ്തി. വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി, കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ല്‍ സ​ദ്ദ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ക്ല​ബി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ഫി​യാ​നും മ​ര്‍വാ​നും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ യു. ​ഹു​സൈ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തി. തു​ട​ര്‍ന്ന് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി സു​ഫി​യാ​ന്‍ കാ​യി​ക മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ൾ ട്രാ​ന്‍സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ആ​ര്‍.​എ​സ്. മൊ​യ്തീ​ന്‍, വൈ​സ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് സെ​ക്ഷ​ൻ​സ്, അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഡ്രി​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ കാ​യി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മി​ഴി​വേ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും റി​ലേ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി. പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ ഡോ. ​ഷി​ബു അ​ബ്ദു​ല്‍ റ​ഷീ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും നോ​ബി​ൾ സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി സ​രി​ൽ രാ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

