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    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 12:47 PM IST

    കായിക സഹകരണം; ഒ.സി.എയും കരീബിയൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയും കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു

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    കായിക സഹകരണം; ഒ.സി.എയും കരീബിയൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയും കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു
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    കാ​യി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് ജൊ​ആ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ക​രീ​ബി​യ​ൻ എ​ൻ.​ഒ.​സി​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കീ​ത്ത് ജോ​സ​ഫും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ 

    ബാർസലോണ/ ദോഹ: ഏഷ്യയിലെയും കരീബിയൻ മേഖലയിലെയും കായിക സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യയും കരീബിയൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. സ്പെയിനിലെ ബാർസലോണയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഏഷ്യൻ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് ജൊആൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയും കരീബിയൻ എൻ.ഒ.സിക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് കീത്ത് ജോസഫും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.

    കായിക മാമാങ്കങ്ങളുടെയും മത്സരങ്ങളുടെയും സംഘാടനത്തിൽ പരസ്പര സഹകരണം, അത് ലറ്റുകളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശീലന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമായി വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവസമ്പത്തും പങ്കുവെക്കൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. സ്പോർട്സ് മേഖലയിലെ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ചേർന്ന് സംയുക്ത സയന്റിഫിക് സ്പോർട്സ് സെമിനാറുകളും കോൺഫറൻസുകളും സംഘടിപ്പിക്കാനും ധാരണയായി.

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    TAGS:agreementQatar NewsSports Cooperation
    News Summary - Sports Cooperation, OCA, Caribbean Olympic Committee, Agreement,
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