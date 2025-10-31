Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 12:09 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മു​ടെ സ്പോ​ർ​ട്സ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്കം

    ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മു​ടെ സ്പോ​ർ​ട്സ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്കം
    ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മു​ടെ സ്പോ​ർ​ട്സ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ര​ണ്ടു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന് ബി​ൻ മ​ഹ്മൂ​ദി​ലെ ഗ്രീ​ൻ​വു​ഡ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ കോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ കെ.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും ഇ​ത്ത​രം കാ​യി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ന്റെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ഭാ​വ​ത്തി​ന്റെ​യും മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    കൂ​റ്റ​നാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​വും പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ ടി.​കെ. ഹ​സ്സ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​നീ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡം​ഗം കെ.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ ബ​ഷീ​ർ, സ്പോ​ർ​ട്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പി.​എ. നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വേ​കി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​രു​പ​തി​ല​ധി​കം ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മേ നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഷ​മീ​ർ പി.​വി-​സി​റാ​ജ് ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഫ​ഹ​ദ് -ആ​ശി​ഖ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പും, നാ​സ​ർ പി.​എ-​ഫൈ​സ​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​മാ​യി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ നി​ഖി​ത് -അ​യ്ദി​ൻ, നാ​തി​ഖ് -ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ഷ​മീ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, വി.​പി. സ​ക്കീ​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ഷി​ഹാ​ബ്, കെ.​വി. സ​ലിം, മു​നീ​ർ എം.​എ., ബു​ക്കാ​ർ, അ​ഫ്സ​ൽ ക​രീം, പ്ര​ഗി​ൻ, ഷാ​ജി എ.​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കാ​യി​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ്, വ​ടം​വ​ലി, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​വി​ധ സ്പോ​ർ​ട്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:sports carnivalgulfnewsQatar
    News Summary - Sports Carnival begins with large-scale public gathering in Qatar
