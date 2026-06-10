നിർമിത ബുദ്ധി സഹകരണത്തിന് ദക്ഷിണ കൊറിയ -ഖത്തർ ധാരണ

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Posted Ondate_range 10 Jun 2026 12:40 PM IST
Updated Ondate_range 10 Jun 2026 12:40 PM IST
നിർമിത ബുദ്ധി സഹകരണത്തിന് ദക്ഷിണ കൊറിയ -ഖത്തർ ധാരണtext_fields
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News Summary - South Korea - Qatar agreement on Artificial Intelligence cooperation
ദോഹ: രണ്ടാമത് ഖത്തർ -ദക്ഷിണ കൊറിയ നിർമിത ബുദ്ധി ഫോറം ആരംഭിച്ചു. ഖത്തർ വാർത്ത വിനിമയ മന്ത്രാലയവും ഖത്തറിലെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ എംബസിയും കൊറിയ ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രമോഷൻ ഏജൻസിയും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ അംബാസഡർ ഹ്യൂൻസോ യുൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
നിർമിത ബുദ്ധി രാഷ്ട്ര വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫോറം അതിന് അടിത്തറ പാകിയതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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