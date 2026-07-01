സൂഖ് വാഖിഫ് വീണ്ടും മാമ്പഴ മധുരത്തിലേക്ക്; പാകിസ്താൻ മാമ്പഴമേള ജൂലൈ 9 മുതൽ

സൂഖ് വാഖിഫ് വീണ്ടും മാമ്പഴ മധുരത്തിലേക്ക്; പാകിസ്താൻ മാമ്പഴമേള ജൂലൈ 9 മുതൽtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ സൂഖ് വാഖിഫിൽ ഇന്ത്യൻ മാമ്പഴമേള കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താൻ മാമ്പഴമേള വരുന്നു. സുഖ് വാഖിഫിലെ ഈസ്റ്റേൺ സ്ക്വയറിൽ ജൂലൈ ഒമ്പത് മുതലാണ് പാകിസ്താൻ മാമ്പഴമേള. ജൂലൈ 18ന് അവസാനിക്കും. വൈകീട്ട് നാലുമുതൽ രാത്രി പത്തുവരെയാണ് സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കുക.
ചൗൻസ, അൻവർ റതോൽ, സിന്ദ്രി, ദുസൈഹ്രി തുടങ്ങി പാകിസ്താനിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മാമ്പഴ ഇനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ജ്യൂസുകൾ, ഐസ്ക്രീമുകൾ, മറ്റു മധുര പലഹാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മാമ്പഴ ഉൽപന്നങ്ങളും വിൽപനക്കുണ്ടാകും. പാകിസ്താൻ മാമ്പഴ മേളയുടെ മൂന്നാം പതിപ്പിനാണ് സൂഖ് വാഖിഫ് ഒരുങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 60 ഖത്തരി കമ്പനികളും പത്ത് പാകിസ്താനി മാങ്ങ കയറ്റുമതി കമ്പനികളും പങ്കാളിയായിരുന്നു. 25ലധികം റെസ്റ്റാറന്റുകളും ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ മാമ്പഴ മേളയുടെയും മൂന്നാം പതിപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാപിച്ചത്.
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