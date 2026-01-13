Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 7:36 AM IST

    സോ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​രം, പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം; ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ഒ.​ഐ.​സി

    ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​ൽ​താ​ൻ ബി​ൻ സാ​ദ് അ​ൽ മു​റൈ​ഖി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    സോ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​രം, പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം; ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ഒ.​ഐ.​സി
    ഒ.​ഐ.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​ൽ​താ​ൻ ബി​ൻ സാ​ദ് അ​ൽ മു​റൈ​ഖി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘സോ​മാ​ലി​യാ​ൻ​ഡ്’ മേ​ഖ​ല​യെ സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്​​ട്ര​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​​ന്റെ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി). ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഒ.​ഐ.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 22ാമ​ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​ൽ​താ​ൻ ബി​ൻ സാ​ദ് അ​ൽ മു​റൈ​ഖി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച ഒ.​ഐ.​സി, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത​ക്കും നേ​രെ​യു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളെ​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​​ന്റെ ന​ട​പ​ടി. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​​ന്റെ​യും ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. സോ​മാ​ലി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ.​ഐ.​സി പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വി​ഘ​ട​ന​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യ​ണ​മെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഇ​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ൽ​കി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ബ​ല്യ​മി​ല്ല. സോ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ് എ​ന്ന​ത് സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ദ​വി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​നു​വ​രി ആ​റി​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ സ​മ്മേ​ള​നം അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ഇ​ത് സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൻ മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണ്. സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള യാ​തൊ​രു​വി​ധ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ, ന​യ​ത​ന്ത്ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ‘സോ​മാ​ലി​യാ​ൻ​ഡ്’ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്ന് അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളോ​ടും ഒ.​ഐ.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യും സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​​ന്റെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ ക​ര​ട് പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Somaliland recognition, excessive overreach of authority; OIC against Israel
