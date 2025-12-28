Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖത്തറിന്റെ പിന്തുണക്ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 11:14 AM IST

    ഖത്തറിന്റെ പിന്തുണക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് സൊമാലിയ

    text_fields
    bookmark_border
    ഖത്തറിന്റെ പിന്തുണക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് സൊമാലിയ
    cancel
    Listen to this Article

    ദോഹ: സോമാലിലാന്റിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി വഹിച്ച പങ്കിനും പിന്തുണക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് സൊമാലിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഹസൻ ശൈഖ് മുഹമ്മദ്.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് ഖത്തറിന്റെ നിലപാടിന് അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയെ സൊമാലിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഹസൻ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിച്ചത്.

    ​സംഭാഷണത്തിനിടെ, സൊമാലിയയുടെ പരമാധികാരത്തിനും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതക്കും അമീർ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഖത്തറിന്റെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ​ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത നേതാക്കൾ, അവ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സൊമാലിയയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:somaliagulfnewsqatar​
    News Summary - Somalia thanks Qatar for its support
    Similar News
    Next Story
    X