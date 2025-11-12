Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right‘സോ​ഷ്യ​ൽ മാ​ൽ​വെ​യ​ർ’...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 7:29 AM IST

    ‘സോ​ഷ്യ​ൽ മാ​ൽ​വെ​യ​ർ’ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സോ​ഷ്യ​ൽ മാ​ൽ​വെ​യ​ർ’ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    'സോ​ഷ്യ​ൽ മാ​ൽ​വെ​യ​ർ’ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം റി​ലീ​സ് ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ത​നി​മ റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ നി​ർ​മി​ച്ച ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്രം ‘സോ​ഷ്യ​ൽ മാ​ൽ​വെ​യ​ർ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ത​നി​മ ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​ൽ​മാ​ൻ യൂ​ട്യൂ​ബ് റി​ലീ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ലി​ബ​റ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​രു​ക​വി​ഞ്ഞ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പേ​രി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ല്യ​ച്യു​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​യാ​ണി​തെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​നി​മ റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഫീ​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​ഐ.​സി റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സു​ഹൈ​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം, സു​ബു​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ എം.​എം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം സി​ദ്ദീ​ഖ് വേ​ങ്ങ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ശ​ഫാ​ഹ് ബാ​ച്ചി, കാ​മ​റ​മാ​ൻ ജ​സീം ല​ക്കി, എ​ഡി​റ്റ​ർ സാ​ലിം വേ​ളം, പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ സ​യ്യി​ദ് അ​ക്ബ​ർ, അ​നീ​സ് സി.​കെ, ല​ത്തീ​ഫ് വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, ഫ​ഹ​ദ് ഇ.​കെ, അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsShort Filmreleasedgulf
    News Summary - 'Social Malware' short film released
    Similar News
    Next Story
    X